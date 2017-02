Polizeibericht Schwedt vom 09.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Eine angetrunkene Autofahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen in Angermünde erwischt worden. Polizisten hatten ihren BMW X5 in der Puschkinallee zur Kontrolle angehalten. Ein erster Alkoholtest zeigt bei der 26-Jährigen 0,39 Promille. Weil sie aber Fahranfängerin und in der Probezeit ist, sei der Wert nicht tragbar gewesen, so ein Polizeisprecher. Die Beamten stellten außerdem fest, dass die Frau offenbar bei der Fahrt unter Drogeneinfluss stand. In ihren Sachen fanden sie Drogen und entsprechendes Zubehör. Deshalb muss sie sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Diebesgutin Garage gefunden

Schwedt. In einem Garagenkomplex in der Vierradener Straße waren in den vergangenen Tagen Diebe unterwegs. Aus einer Garage stahlen sie Gasflaschen und Kraftstoffkanister. Als Polizisten auf dem Gelände eintrafen, um die Diebstahlsanzeige aufzunehmen, stellte sich heraus, dass in einer anderen Garage ein Kompressor und Metallkisten mit Werkzeugen lagen, die keinem Besitzer zugeordnet werden konnten. Woher sie stammen, wird nun ermittelt.