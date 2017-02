Polizeibericht Strausberg vom 09.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf/Neuenhagen. Gleich zwei Tierarztpraxen wurden von Dieben in der Nacht zum Mittwoch heimgesucht. Unbekannte haben die Tür zu einer Tierarztpraxis in der Fredersdorfer Chaussee in Fredersdorf-Vogelsdorf aufgebrochen und verschwanden mit Bargeld. In Neuenhagen stiegen Unbekannte in die Tierarztpraxis in der Hoppegartener Straße ein. Ob ihnen beim Durchsuchen der Räume etwas in die Hände fiel, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht klar.

Telefonat beendet

Strausberg. AmMittwoch gegen 19.15 Uhr wurden eine 75 Jahre alte Frau und ihr 80-jähriger Ehemann von einem akzentfrei deutsch sprechenden Mann angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und versuchte, die Rentner über ihre Vermögensverhältnisse auszufragen. Doch ließen sich die beiden auf diesen offensichtlichen Betrüger nicht ein und beendeten kurzerhand das Telefonat.

Angelzubehör gestohlen

Strausberg. Unbekanntesind, so wurde es am Mittwoch bei der Polizei angezeigt, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Müncheberger Straße eingedrungen. Dort stahlen sie Angelzubehör wie Bissanzeiger und Köcher. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf rund 210 Euro geschätzt.