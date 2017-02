Polizeibericht Bernau vom 09.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schorfheide. Mit Kaffee haben sich dreiste Ladendiebe am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Schlossgutsiedlung eingedeckt. Sie kamen kurz nach 15.30 Uhr ins Geschäft, verstauten mehrere Packungen Kaffee in Plastiktaschen und machten sich ohne zu bezahlen aus dem Staub. Die Fahndung nach dem Duo blieb erfolglos.

Auf parkendes Autoaufgefahren

Basdorf. Auf einen parkenden VW ist ein Renault Clio in der Basdorfer Dimitroffstraße aufgefahren. Rettungskräfte brachten den Fahrer des Renault ins Krankenhaus Berlin-Buch. Der Schaden an beiden Wagen, die nicht mehr zu fahren waren, wird auf rund5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie es zur Kollision kommen konnte.

Kleingeldfür Einbrecher

Bernau. Mit magerer Beute mussten sich Einbrecher, die in eine Wohnung in der Eberswalder Straße in Bernau eingedrungen waren, zufrieden geben. Lediglich ein Portmonee mit Kleingeld fiel ihnen in die Hände. Berlin. Auf der Strecke von der Kantstraße bis zum Breitscheidplatz verengt sich noch bis zum Ende Februar zwischen Joachimsthaler Straße und Budapester Straße die Fahrbahn in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen.

Verkehrstipp