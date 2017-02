Polizeibericht Gransee vom 09.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551041/

Osterne. Zwischen dem 3. und 7. Februar entwendeten unbekannte Personen von einem Grundstück am Mutzer Weg in Osterne einen roten Rasentraktor. Dazu knackten sie einen Schuppen auf, der mit einer Kette und Vorhängeschloss gesichert war und schoben dann den Traktor vom Grundstück über ein angrenzendes Feld bis zur befestigten Straße, wo sich dann die Spuren verlieren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Auffahrunfall auf dem Klausdamm

Zehdenick. Ein Auffahrunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16 Uhr auf dem Klausdamm in Zehdenick. Ein 32-jähriger Golf-Fahrer fuhr mit seinem Auto aufeinen verkehrsbedingt bremsenden Golf einer Fahrerin auf. Wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes konnte der 32-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 2 000 Euro.

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Titel Titel Titel Titel Titel Titel Titel

1 2 3 4 5 6 7 8