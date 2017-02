Die Oder immer in Erinnerung

artikel-ansicht/dg/0/

Am 1. Februar vor 110 Jahren wurde der Schriftsteller Günter Eich in Lebus rechts der Oder geboren und verlebte einen Teil seiner Kindheit hier. Ihm zu Ehren hatte der Heimatverein Lebus, gemeinsam mit dem Brandenburgischen Literaturbüro Potsdam, am Mittwoch zur Lesung in das Museum Haus Lebuser Land eingeladen. Aus dem lyrischen Werk Eichs las Brückner vor, während der Cellist Prem Weber, Mitglied des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt, den musikalischen Rahmen gestaltete.

Eich hielt sich nach dem Wegzug der Familie aus dem Oderbruch in Leipzig, Berlin und Paris auf - mit anderen Worten an der Elster, der Spree und der Seine. Denn, auch wenn Eich nie wieder an seinen Geburtsort zurückkam, so müssen jene Flüsse seine Erinnerungen an die Oderlandschaft aufrecht erhalten haben. In seinen Gedichten tauchen immer wieder Bilder fließenden Wassers und Uferbeschreibungen auf. Im Stück "Oder, mein Fluss" gipfelt die Kindheitserinnerung Eichs in eine Liebeserklärung an seine Heimat. Brückners Stimme - bekannt aus Dokumentationen und als Synchronstimme von Robert De Niro - ist ruhig, beinahe melancholisch, empathisch. Wenn er etwa das Gedicht "Ende August" vorträgt, in welchem es heißt "Manchmal weiß ich, dass Gott am meisten sich sorgt um das Dasein der Schnecke. Er baut ihr ein Haus. Uns aber liebt er nicht", so klingt es, als hätte Brückner selbst die Zeilen verfasst, als würde er selbst seine Zweifel an der Existenz eines Gottes formulieren.

Bereits zum 100. Geburtstag des 1972 verstorbenen Eich wurde Brückner zum Lesen nach Lebus eingeladen. "Ich freue mich, heute Abend hier zu sein", sagte er und die Gäste freuten sich ihrerseits.Viele ließen sich nach der Lesung Audio-CD vom Schauspieler signieren, auf denen er Eich-Gedichte liest - ein Leseabend zum Mitnehmen.