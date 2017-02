3000 Unterschriften gegen Kreisreform

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) In der Kreisgeschäftsstelle der CDU sind Listen mit mehr als 3000Unterschriften gegen die Gebietsreform eingegangen. Der Ostprignitz-Ruppiner Vorsitzende der Partei und parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Jan Redman, sprach am Donnerstag von einem "herausragendes Ergebnis".

Mit der Unterschriftenaktion unterstützt die größte Oppositionspartei im Brandenburger Landtag die Volksinitiative "Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen". Diese Bewegung wird unter anderem auch von der Wählervereinigung Pro Ruppin und Brandenburgs Vereinigten Bürgerbewegungen/Freie Wähler (BVB/FW) gefördert. Redmann selbst nahm am Rande einer Kreisvorstands-Tagung die Listen an sich, um sie in Potsdam zu übergeben. Am 14. Februar werden alle landesweit gesammelten Unterschriften gebündelt an den brandenburgischen Landtag überreicht.

Die Kreis-CDU wies zudem darauf hin, dass vielleicht deutlich mehr als die 3000Unterzeichner in Ostprignitz-Ruppin gefunden wurden. Denn Unterschriften, die von Einwohnern direkt an die Volksinitiative geschickt wurden, sind in der Zahl unberücksichtigt geblieben. Insofern sei die Initiative jetzt schon ein Erfolg.