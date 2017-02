Spreepark wird fit gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

Die Unterschriften unter dem Pachtvertrag der Stadt Beeskow mit der Spreepark Gesundheits GmbH sind längst getrocknet. Doch zuvor hatte es Monate gedauert, ehe alles in Sack und Tüten war. In mehreren Sitzungen hatten es sich die Stadtverordneten nicht leicht gemacht, eine tragfähige und dauerhafte Lösung für das Sorgenkind Spreepark zu finden, diesen in private Hände zu geben und damit auch hohe jährliche Zuschüsse zu sparen.

Seit einigen Tagen wird in dem Objekt an der Spree, das die Stadt mit einer Privatisierung neu beleben möchte, bereits umgebaut. Das gläserne Rondell im geräumigen Foyer, das einst als Rezeption diente, ist bereits abgerissen. Trockenbauer Marcel Grätz ist dabei, die Decken zu verändern. In dem Parterre liegenden großen Raum soll das Fitnessstudio einziehen, auch ein Tresen mit gemütlicher Sitzecke wird eingerichtet. Für den ganzen Komplex gebe es ein besonderes Farb- und Beleuchtungskonzept, berichtet begeistert Ralf Becker, Geschäftsführer der Spreepark Gesundheits GmbH. Der 46-Jährige, der im Kiefernweg bereits ein Fitnessstudio mit rund 400 Kunden betreibt, hat nach langen Geburtswehen das Freizeitobjekt an der Spree von der Stadt gepachtet. Aber nicht ganz ohne Risiko. Rund 200 000 Euro investiert er in neue Fitnessgeräte, weitere 250 000 Euro kosten Umbau und Neueinrichtung. Damit die Kundschaft auf dem Weg zu den sanitären Anlagen nicht nach draußen muss, wird ein gläserner Gang zu den bereits vorhandenen Duschen und Toiletten geschaffen. "Wir hoffen, dass wir im späten Frühjahr eröffnen können", sagt Becker, der sich derzeit noch nicht zu einem genauen Termin festlegen möchte.

Sein Konzept für den Spreepark, der bislang von der Stadt Beeskow betrieben wurde, hat er aber fest im Kopf: Fitnesscenter im Parterre, Physiotherapie, drei Ferienwohnungen und der große Saal mit Foyer im Obergeschoss. Auch die Außenanlagen mit Minigolfanlage gehören zu seinem Verantwortungsbereich. Becker will für den Saal, der bereits für acht Hochzeiten und mehrere Geburtstage in diesem Jahr gebucht ist, Rundumpakete schnüren. "Wer hier feiern möchte, dem bieten wir, auch in Zusammenarbeit mit Beeskower Herbergen, Unterkunft, Shuttleservice und Versorgung über Caterer. Eheschließungen werden künftig auch auf der Dachterrasse mit Blick auf die Spree möglich sein." Der neue private Betreiber hat gemeinsam mit der Stadt bereits ein Netzwerk um sich gestrickt: Den Campingplatz und die Badeanstalt übernimmt der Verein Bumerang. "Durch den langfristigen Vertrag, wird nun auch an der Badeanstalt eine Imbissversorgung möglich sein, was sich viele Besucher gewünscht hatten", versichert Roland Brunotte, Chef des Vereins Bumerang. Strom und Heizung bezieht der Spreepark von der benachbarten Energiezentrale von Marcel Kossatz. Auch der langjährige Mieter Mike Dittrich, der mit seinem Unternehmen Albatros Natur- und Aktivreisen anbietet, bleibt "und passt gut ins Konzept. Wir schwimmen auf einer Welle.", findet Becker.

Bürgermeister Frank Steffen ist bei seinem Besuch am Donnerstag im Spreepark überzeugt, dass die Entscheidung der Stadtverordneten richtig war, das Objekt "für eine geringe Pacht" in private Hände gegeben zu haben. Die Immobilie bleibe zwar Eigentum der Stadt, doch der Pachtvertrag über 20 Jahre ermögliche dem Pächter eigenständiges Handeln. Er ist überzeugt, dass die richtige Nutzungsform für das Filetstück Spreepark, gefunden worden ist. "Jetzt wird hier immer Licht brennen", so Steffen. Als ersten Höhepunkt kündigt der neue Betreiber eine Veranstaltung am 15. Juli an. "Hier findet der Strong-Man-Deutschland-Cup" statt. Muskelprotze werden schwere Gegenstände stemmen, heben, halten und ziehen. "Die Verträge sind unterzeichnet", so Becker.