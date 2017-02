Mit Mühe zum Pflichtsieg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551053/

Die erste Hälfte konnte man aus Sicht der Frankfurter als grottenschlecht abhaken. Da wurde viel klein-klein gespielt. Eigene Ballverluste im Vorwärtsgang brachten die aufgerückte Defensive öfter in arge Nöte. Eigene Torchancen waren rar. Lediglich Muhamed El Tahiri versuchte sich mit einem Lupfer aus spitzem Winkel über Schlussmann Martin Stemmler, scheiterte aber (14.).

Die Gäste zeigten in diesem Abschnitt den zweckmäßigeren Fußball: einfach, robust, mit langen Bällen in die Spitze. Da hatte dann auch Gevatter Zufall seine Hand mit im Spiel. Dennoch verdiente sich der Gast die überraschende Führung in Gestalt des langen Neulings aus Kamerun, George Florent.

Nach dem kurzen Pausentee bei Minusgraden machten die Platzherren mehr Druck, legten vor allem läuferisch zu. Und brachten so den FCE, der da nur noch drei Stammkräfte seiner "Ersten" auf dem Platz hatte und konditionell abbaute, oft in Bedrängnis. El Tahiri und Robin Grothe stellten dann noch den Pflichtsieg sicher.

"Insgesamt keine gute Vorstellung, ein schlechtes Spiel", fand auch Trainer Robert Fröhlich hinsichtlich eigener Ansprüche. Sein Pendant Harry Rath dagegen konnte sich "hochzufrieden" mit seinem ersten Freiluft-Test zeigen. "Das war hervorragend, das war auch taktisch gut. Erst nach dem Seitenwechsel kam wegen unserer Kaderprobleme ein Abbruch."

Die Partie auf Kunstrasen fand nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil "Hütte" erst am späten Dienstagabend die Zusage einer spielfähigen Mannschaft machen konnte. Am Freitag (19.00 Uhr) absolvieren die Frankfurter ihren vorletzten Test gegen Landesligist Blau-Weiß Briesen. Die Gäste hatten am Montag den Vergleich bei der zweiten Vertretung des 1. FCF mit 1:2 verloren.

1. FCF: Schobert - Zielinski, Weiss-Motz, Huwe, Herzberg - Garling, Matthäs - Grothe, Takiri, Madjouka - Weyer, Einwechsler: Peschke, Stamnitz, Hoffmann, Nowaczewski, Aniol

FCE: Stemmler - Grünberg, Nickel, Teichert, Anders - Wernicke, Szywala, Ngum, Tsafak - Wienke, Florent, Einwechsler: Menzel, Krüger, Dukaam, Methfessel, Luckner

Tore: 0:1 Florent (15.), 1:1 Tahiri (60.), 2:1 Grothe (65.).