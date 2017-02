Lessingschule: Hohe Nachfrage, wenig Kapazitäten

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nahezu alle Falkenseer Lernanfänger für das Schuljahr 2017/2018 sind bereits von ihren Eltern an einer der Grundschulen in der Stadt angemeldet worden. Dies teilte Dezernentin Luise Herbst am Mittwoch im Bildungsausschuss mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551054/

"Wir befinden uns mitten im Verfahren und haben bereits 516 Anmeldungen. In zwei Grundschulen haben schon Untersuchungen stattgefunden", so Herbst. Die übrigen Grundschulen werden diese bis März abgeschlossen haben, es folgen auch noch einige Spielnachmittage. Klar ist bereits jetzt, dass die Lessing-Grundschule im Ortsteil Finkenkrug erneut stark nachgefragt wird. Dies wird dazu führen, dass der Wunsch, diese Schule zu besuchen, nicht allen Kindern erfüllt werden kann. Welche Anzahl von Schulanfängern dies betrifft, ist noch unklar. "In erster Linie wurden Kinder aus Finkenkrug in der Lessingschule angemeldet, auch aus Waldheim kommen viele. Es gibt aber durchaus auch angemeldete Kinder, für die eine andere Schule näher wäre", berichtete die Dezernentin.

"Grund für die Kapazitätsprobleme sind die Räumlichkeiten. Es können in diesem Jahr nur drei erste Klassen eröffnet werden", erläuterte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) ergänzend. Mit konkreten Informationen ist nach Ostern zu rechnen.