Anleitung zum Lebenretten

Fürstenwalde (MOZ) Ein Mann sitzt mit bleichem Gesicht auf einer Bank, ist kaum ansprechbar. Was in einem solchen Fall zu tun ist, haben die Johanniter am Donnerstag ihm Rahmen ihrer Aktionstage in der Fürstengalerie gezeigt. Einige Passanten sahen interessiert zu, andere machten einen Bogen.