80 Polizisten verhaften mutmaßliche Räuber und Komplizin

Berlin (dpa) Mit einem Aufgebot von rund 80 Beamten hat die Polizei in Berlin und Brandenburg am Donnerstag zwei Männer und eine Frau in ihren jeweiligen Wohnungen verhaftet. Den zwischen 22 und 33 Jahre alten Verdächtigen werden zwei Raubüberfälle zur Last gelegt. Die Wohnung eines vierten Verdächtigen wurde ebenfalls durchsucht, teilte die Polizei mit. An dem frühmorgendlichen Einsatz in Berlin und dem brandenburgischen Guben waren auch SEK-Kräfte beteiligt.