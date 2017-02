Altes Rathaus ohne Nutzungskonzept

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551058/

Seit 2011 gibt es den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass das Alte Rathaus am Markt in Fürstenberg auch im Inneren saniert werden soll. Die Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder hatte sich dafür eingesetzt. Aufgrund des schlechten Zustandes werden die Räume des historischen Gebäudes nicht mehr genutzt, stehen leer. Belebung gab es in den vergangenen Jahren lediglich im Anbau. Dort hat sich der Kunsthof, der auch Veranstaltungen anbietet, etabliert.

Bisher ist die Sanierung des Gebäudes am fehlenden Geld gescheitert. Mögliche Fördertöpfe konnten nicht angezapft werden. Nun hat sich eine neue Geldquelle aufgetan. Der Stadt stehen Fördermittel aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb in Aussicht, an dem sich unter anderem Frankfurt und die umliegenden Ämter beteiligt haben. Geld kann unter anderem auch für touristische Projekte ausgegeben werden. Da würde sich das Alte Rathaus gut einordnen.

Mit Kosten von rund einer Million Euro rechnet die Stadt. Doch es müsste auch ein Eigenanteil aufgebracht werden. Der liegt bei 20 Prozent der Bausumme, erläutertete jüngst Denise Berger, Leiterin des Bereiches Bauverwaltung, im Stadtentwicklungsausschuss, also rund 200000 Euro. Unter anderem muss das Gebäude barrierefrei erschlossen werden, also ein Fahrstuhl ist zu installieren.

Peter Müller (SPD) merkte an, dass überhaupt noch nicht geklärt sei, wie die Räume nach einer Sanierung genutzt werden sollen. Angesichts der Summe, die die Stadt aufzubringen hat, sah er das Vorhaben im jetzigen Stadium kritisch.

Wobei bei der Frage einer möglichen Nutzung die Meinungen auseinandergehen. Die Verwaltung verweist darauf, dass vor vier Jahren eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, die sich eben dem Thema einer möglichen Nachnutzung gewidmet hat. Die Studie war damals von einem externen Büro erstellt worden, um Fördermittel einzuwerben.

In dem Papier wird vorgeschlagen, dass in einem Teil des Gebäudes eine Ausstellung untergebracht werden könnte zur Geschichte der Oder. Auch ein Trauzimmer ist denkbar, fehlt es doch in Eisenhüttenstadt an einem Trauzimmer in historischem Ambiente. Eine Touristinformation ist ebenfalls vorstellbar sowie Gästezimmer für Radtouristen. Damals spielte in den Überlegungen auch der Kunsthof schon eine Rolle, der sich in einem Nebengebäude befindet. Der Betreiber könnte die Tourismusinformation mit verwalten, so lauteten damals die Überlegungen, ohne dass das schon konkretisiert wurde. Allerdings hat Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung, schon vor vier Jahren darauf hingewiesen, dass die Stadt bei einer möglichen Bewirtschaftung und Betreibung des Hauses auf Dritteangewiesen ist. "Wir allein werden das nicht umsetzen können", sagte er damals mit Blick auf die Stadtverwaltung.

Für Peter Müller hat die Machbarkeitsstudie keinen wirklichen Wert. "Das ist maximal ein Protokoll eines Brainstormings, eine Ansammlung von Ideen. Das kann ich nicht ernst nehmen." Er halte nichts von der Maßnahme, wenn die Stadt dafür 200000 Euro aufbringen muss. Nun soll im nächsten Ausschuss die Maßnahme konkreter untersetzt werden.