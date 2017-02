artikel-ansicht/dg/0/

Riga (dpa) Schrecksekunde beim Besuch von Bundespräsident Joachim Gauck in Riga: Nur wenige Minuten nach dem Ende des Vierertreffens mit seinen baltischen Amtskollegen aus Lettland, Litauen und Estland ist im Rigaer Schloss am Donnerstag ein schwerer Kronleuchter zu Boden gekracht. Der Vorfall habe sich in der Lobby des Amtssitzes des lettischen Präsidenten zugetragen, berichtete der lettische Rundfunk. Zu dem Zeitpunkt habe sich niemand mehr dort aufgehalten. Eine Sprecherin der lettischen Präsidialkanzlei bestätigte das Geschehen. Nähere Angaben zur Ursache oder zum entstandenen Schaden machte sie nicht.