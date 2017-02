Rot-Rot will Integration zum Staatsziel erklären

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburg könnte verfassungsrechtliches Neuland betreten und die Integration als erstes Bundesland zu einem Staatsziel erklären. Entsprechende Pläne werden in den Regierungsfraktionen von SPD und Linken gehegt. Die stellvertretende Fraktionschefin der SPD, Sylvia Lehmann, sprach sich gegenüber dieser Zeitung dafür aus, die Integration als Staatsziel in die Landesverfassung aufzunehmen. Wie das erfolgen kann, werde geprüft.

Zurzeit gibt es in keiner Landesverfassung entsprechende Formulierungen, wie ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes zu Beginn des Jahres feststellte. "Wir wollen ein Signal senden, dass wir es ernst meinen mit der Integration", erklärte der Vorsitzende der Fraktion der Linken, Ralf Christoffers, am Donnerstag. Er halte es für notwendig, Neuland zu betreten.

Die Fraktion sollte eigentlich erst in zwei Wochen das Thema beraten. Christoffers räumte ein, dass noch nicht mit den Grünen und der CDU über das Vorhaben geredet wurde, auf deren Stimmen die Koalition bei einer Verfassungsänderung angewiesen ist.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen im Landtag, Ursula Nonnemacher, zeigte sich am Donnerstag überrascht von den Ambitionen der Koalitionsfraktionen. Sie verwies darauf, dass sich CDU und Grüne seit anderthalb Jahren regelmäßig treffen, um über ein Integrationsgesetz zu reden. Von einer Verfassungsänderung sei nie die Rede gewesen.

Sie bezeichnete die Verfassungsänderung als "schwierig". "Man kann so etwas haben, aber man muss es nicht haben", formulierte die Grünen-Politikerin. Mit der Formulierung eines Staatszieles sei es schließlich nicht getan, man müsse das Thema auch in den entsprechenden Gesetzen untermauern.

SPD und Linke hatten zu Beginn der Woche erklärt, dass sie aus dem Vorhaben Integrationsgesetz aussteigen. Zur Begründung hieß es, dass CDU und Grüne nie auf einen Nenner kämen. Während die Christdemokraten sich am bayerischen Gesetz orientieren mit der Betonung der deutschen Leitkultur samt Sanktionen gegen Ausländer, die Sprachangebote nicht annehmen, setzen die Grünen auf Baden-Württemberg, wo der Schwerpunkt auf die Förderung von Asylbewerbern gelegt wurde.

CDU-Fraktionschef Ingo Senftleben machte in dieser Woche klar, dass seine Partei ein eigenes Integrationsgesetz vorlegen wird. "Dass Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, wissen wir, das muss nicht erst in die Verfassung geschrieben werden", sagte er am Donnerstag. Er fordert ein Gesetz, das Rechte und Pflichten verbindlich festlegt. Alles andere wäre Schaufensterpolitik, so Senftleben.