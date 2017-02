Schwarzes Gold geschenkt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Berlinale-Berichterstattung verspricht in diesem Jahr deutlich wacher zu werden. Nicht nur in dieser Zeitung, sondern überhaupt. Im Pressebereich am Potsdamer Platz steht nämlich neuerdings ein Espresso-Automat und vor ihm der Mitarbeiter eines Kaffee-Herstellers, der das Schwarze Gold gratis ausschenkt.