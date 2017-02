artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551074/

"Die Preisunterschiede im Laufe eines Tages sind nach wie vor groß", sagt der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Er stellte am Donnerstag den Jahresbericht der Markttransparenzstelle Kraftstoffe vor, die Preisdaten von Tankstellen quer durch Deutschland erfasst. Und aus dieser Statistik lassen sich klare Schlüsse ziehen.

"Kraftstoff ist im Schnitt weiterhin zwischen 18 und 20 Uhr am preiswertesten", sagt Mundt. Er empfiehlt, möglichst nicht nachts zu tanken, dann sind die Preise am höchsten. "Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Wochentagen", fügt er an. Erstaunlich: Selbst zu Ostern und Pfingsten ist Kraftstoff nicht mehr auffallend teurer als an anderen Tagen.

Im Übrigen hat seine Behörde herausgefunden, dass Benzin und Diesel nicht wie vermutet tagsüber sukzessive billiger werden. Zwar fallen die Preise vormittags. Gegen Mittag steigen sie dann aber wieder um einige Cent an, um bis zum frühen Abend allmählich nachzugeben.

Die Mineralölwirtschaft begründet die starken Preisunterschiede mit dem harten Wettbewerb um jeden einzelnen Autofahrer. Die Verbraucher wiederum sollten dies stärker für sich nutzen, rät Mundt. Er empfiehlt Kraftfahrern, vor der Fahrt zur Tankstelle die Preise der Stationen in der näheren Region zu vergleichen. Zwar bietet die Markttransparenzstelle selbst keine Preisinformationen für Verbraucher an, sie leitet die Daten aber in kürzester Zeit an Informationsdienste weiter. Die Preise können Autofahrer dann online und über Handy-Apps abrufen, etwa auf Portalen wie clever-tanken.de, Spritpreismonitor.de oder beim ADAC.

Der Automobilclub untersucht auch regelmäßig die Kraftstoffpreise in den Bundesländern. Das Ergebnis ist für brandenburgische Autofahrer wenig erfreulich, denn hier ist Benzin den Angaben zufolge im bundesweiten Vergleich mit am teuersten. Super E10 kostet in Brandenburg nach einer Erhebung vom Sommer 2016 durchschnittlich fast fünf Cent mehr als in Hamburg. Der Preisunterschied bei Dieselkraftstoff ist ebenso hoch.

Ähnliche Ergebnisse lieferte eine Stichprobe am Donnerstag: Während in Frankfurt (Oder) Super E10 gegen 14 Uhr zwischen 1,33 und 1,35 Euro kostete, war es in Hamburg zur gleichen Zeit schon ab 1,31 Euro zu haben. Immerhin haben zumindeste die Bewohner der grenznahen Region den Vorzug, in Polen tanken zu können. Dort ist Benzin 20 bis 25 Cent günstiger.

Deutschlandweit steigen die Kraftstoffpreise seit dem Herbst tendenziell leicht an. So verteuerte sich Super E10 im bundesweiten Mittel von 1,32 Euro (Mitte November) um rund fünf Cent auf aktuell 1,37 Euro. Diesel kletterte um drei Cent von 1,15 auf 1,18 Euro. Doch egal, wie sich die Preise entwickeln, einen Tipp hat Mundt noch: Wer eine Tankstelle mit bezahlbaren Preisen gefunden hat, sollte dort immer tanken: "Günstige" Tankstellen blieben oft über längere Zeit günstig.