Levina gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid

Köln (dpa) Deutschland will Isabella Levina Lueen zum Eurovision Song Contest 2017 nach Kiew schicken. Die 25-Jährige mit Wohnsitzen in London und Berlin schaffte es beim Vorentscheid in Köln als einzige Kandidatin in die letzte Runde - und stand damit bereits als Sieger fest. Noch unklar ist, mit welchem Lied sie beim Finale am 13. Mai in der Ukraine auftreten wird. Zur Wahl standen zwei Songs: «Perfect Life» und «Wildfire». Die Entscheidung darüber sollte das Publikum der ARD-Show «Unser Song 2017» noch am späten Abend treffen. Ursprünglich waren fünf Nachwuchs-Musiker ins Rennen gegangen.