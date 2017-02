FunktionalitÃ¤t steht im Vordergrund

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Im Frühjahr soll Baustart für die geplante Regelkita mit Inklusionskonzept im Rohrbecker Weg sein. Mit einer Fertigstellung ist dann im nächsten Jahr zu rechnen. Damit bleibt nur noch wenig Zeit bis zum Ablauf des Mietvertrages für die bislang genutzten Räumlichkeiten in der Jugendstilvilla "Kleeblatt".

artikel-ansicht/dg/0/1/1551083/

"Eine Einigung mit dem Vermieter für eine kurze Verlängerung dürfte aber notfalls wahrscheinlich möglich sein", gab Bürgermeister Heiko Müller (SPD) seiner Hoffnung am Mittwoch im Bildungsausschuss Ausdruck.

Anders als ursprünglich in Aussicht gestellt, wird auch der Baukörper wohl gestalterisch eher schlicht ausfallen. Funktion steht nun an erster Stelle. "Wir werden spezielle Vorrichtungen für sehbehinderte Kinder und auch Akustikdecken haben, aber es wird keinen Raum geben, der auf sämtliche Arten von Einschränkungen eingeht. Wir wollen den Kindern die Gelegenheit geben, sich zu entfalten, aber auch, in einer Umgebung zurecht zu kommen, die nicht komplett auf sie zugeschnitten ist", erläuterte Luise Herbst als zuständige Dezernentin.

Die Außenanlagen werden nun ohne Parkmöglichkeiten auf dem Gelände geplant. Dies hänge laut Bürgermeister Müller auch mit dem vorhandenen Baumbestand zusammen. Im Rohrbecker Weg sollen eventuell Stellplätze außerhalb der Fahrbahn angelegt werden. Der Personalbedarf wird nach Fertigstellung des Projekts steigen. "Zehn Vollzeiteinheiten dürften zusätzlich zu den in der "Villa Kleeblatt' vorhandenen benötigt werden", so Luise Herbst. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass die beschäftigten Erzieherinnen nicht per Vertrag einer bestimmten Kita zugeteilt sind.

So muss etwa die Leitung der neuen Kita offiziell ausgeschrieben und besetzt werden. Gleichwohl sind die Erzieherinnen durchweg bereit und motiviert, sich entsprechend weiterzubilden und zu qualifizieren. Auch die Elternschaft der "Kleeblatt"-Kinder unterstützt das Inklusionskonzept.