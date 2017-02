Zwei Teams des EBV spielen um Oberligapunkte

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Wochenende sind zwei Mannschaften des Eisenhüttenstädter Basketballvereins im Punktspieleinsatz. Am Sonnabend beginnt das Heimspiel der Oberliga U 16 um 9.30 Uhr in der Inselhalle. Erwartet wird WSG 1981 Red Dragons aus Königs Wusterhausen. Die EBV-Mannschaft von Trainer Kevin Köster will alles daran setzen, ihre gute Serie fortzusetzen und mit einem Sieg den 2. Tabellenplatz festigen.