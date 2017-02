Rock, Pop und Klassik

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (dos) "Klassik trifft Moderne" ist das Konzert überschrieben, zu dem der Seelower Gospelchor am Sonnabend in die Stadtpfarrkirche einlädt. Zu Gast sind "The Chambers". Sie überqueren alle musikalischen Grenzen. Die Besucher erleben klassische Musik von Vivaldi, Bach oder Tschaikowsky, bekannte Musicalmelodien aus "Phantom der Oper", "Cats" oder "Westside Story" bis hin zu Popklassikern wie "Hey Jude" von den Beatles. Dazu spielen Musiker weitere Songs und bearbeitete Werke in einem ungewöhnlichen Cross-over-Gewand. An ihrer Seite sind Sängerinnen von Parents & Friends mit ihrem Chorleiter Jochen Silex. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten für das Konzert gibt es noch in der Touristinformation in der Mittelstraße.