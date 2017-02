Geschirr an Freienwalder Tafel überreicht

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Damit hatten die Frauen des Bad Freienwalder Tafelladens, eine Einrichtung des Tafelverbundes Bernau, Bad Freienwalde und Oderberg, wohl nicht gerechnet. Nach einem kurzen Telefonat war Wolfhard Böning auch schon vor Ort. Im Transporter hatte der Ortswehrführer von Altglietzen-Hohenwutzen, unterstützt von Holge Müller, Tassen, Teller und Besteck - ausreichend für 80 Personen. "Das Geschirr stammt noch aus dem alten Gerätehaus Hohenwutzen. Da die Küche im neuen Gerätehaus frisch bestückt worden ist, war das Geschirr übrig, mir aber zum Wegschmeißen zu schade", erzählt der 56-Jährige. Nachdem er von der Tafel in der Zeitung gelesen habe, habe er kurzerhand im Laden Am Scheunenberg 7 in Bad Freienwalde angefragt.