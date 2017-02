Löchrige Straßen ärgern Kraftfahrer

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg/Rehfelde (MOZ) Das derzeitige Wetter hat vielen Straßen arg zugesetzt. Strausberger machten unter anderem auf den Bereich der Garzauer Chaussee vor dem Stic aufmerksam. Dort könne man den Schlaglöchern kaum noch ausweichen, so die Beobachtung. Die Meisterei Rehfelde des Landesbetriebes Straßenwesen ist sich der Situation durchaus bewusst. Leiterin Denise Becker sieht aber momentan wenig Aussicht auf Abhilfe. Man habe zwar gerade wieder eine Ladung Kaltmischgut geliefert bekommen, mit dem derartige Schäden in dieser Jahreszeit geflickt werden können, dies sei aber nur punktuell möglich, schränkte sie ein. Und der Abschnitt vor dem Stic sei längst nicht der Schlechteste im Straßennetz, das von Rehfelde aus betreut wird. So sei auf der gleichen Landesstraße das noch nicht sanierte Stück zwischen Strausberg und Garzau noch schlimmer. Ähnlich sehe es in der Berliner Straße in Hennickendorf oder der L 338 (Hauptstraße/Hönower Chaussee) in Neuenhagen aus oder an der L 230/235 (Gielsdorf - Hirschfelde bzw. - Wegendorf). Meist sind dort Schilder aufgestellt, die auf die Straßenschäden hinweisen.