Angelmesse in Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551095/

"Im vergangenen Jahr konnten wir 4000 Angler und solche, die es werden wollen, auf dem Messegelände in Frankfurt begrüßen", sagt Marcus Sippel-May. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr nicht weniger werden. Damit das Interesse groß bleibt, haben die Veranstalter Ronny Mrose und Marcus Sippel-May viel getan. In insgesamt drei Hallen werden die Aussteller ihre Angebote auf 4000 Quadratmeter Fläche präsentieren. In der größten Messehalle 1 werden so viele Aussteller sein wie noch nie.

"Wir haben in diesem Jahr Wert darauf gelegt, dass sich die Angebote nicht zu sehr gleichen", betont Marcus Sippel-May. Somit dürfte für alle etwas dabei sein. "Mittlerweile ist die Messe auf dem Radar der Anbieter und Firmen", sagen die Veranstalter. Das macht die Aquise für die Messe etwas leichter. Schließlich ist die Angel-Expo die größte Angelmesse Brandenburgs für das allgemeine Angeln. Freunde vom Meeres,- Friedfisch- oder Raubfischangeln werden auf ihre Kosten kommen. "Wer in diesen Segmenten nichts auf der Messe findet, der findet auch sonst nichts", ist sich Marcus Sippel-May sicher. Egal ob spezielle Zelte, neue Köder oder Angelrouten. Das Herz des Anglers dürfte höher schlagen. Schon von Anfang an schätzten die Besucher das große Rahmenprogramm. In einem extra eingerichteten Bereich kann man Vorträgen der Angelexperten lauschen. Mit dabei etwa Meeres-Angelprofi Rainer Korn, Herausgeber der Zeitschrift "Kutter und Küste" und Autor zahlreicher Bücher. Am Sonnabend um 14.30 Uhr wird er seine spannende Filmpräsentation über die Unterwasserattacken von Heilbutt, Dorsch und Co. halten. Mindestens genauso viele Fans in der Region hat Volker Dapoz. Der Mann aus Falkenhagen wurde spätestens 2014 auch bei Nichtanglern bekannt, als er vor Norwegen einen 200 Kilogramm schweren Heilbutt an der Angel hatte. Diese Bilder wurden nicht nur in Angelzeitungen gedruckt. Sein Vortrag ist am Sonnabend um 11 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr zu hören.

Veit Wilde wird am Sonnabend um 9.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr zum Thema Raubfischangeln Auskünfte geben. Stefan Seuß referiert am Sonnabend um 13 Uhr über das Welsangeln und am Sonntag um 11.30 Uhr über das Heilbuttangeln. Zanderspezialist Sebastian Hänel, gibt sein Wissen am Sonnabend um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr weiter.

Das Tagesticket kostet 9 Euro, ermäßigt für Kinder und Schwerbehinderte 5 Euro. Inclusive ist ein Tombola-Los. Da warten etwa Angelzubehör auf Gewinner oder auch ein 600 Euro Norwegen-Reisegutschein. Geöffnet ist die Messe am Sonnabend von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr.