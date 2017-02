Rot-Weiß erwartet Frankfurt zum Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland/Beeskow (MOZ) Die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland greifen nach zweiwöchiger Pause wieder in das Geschehen der Verbandsliga Süd ein. Im Heimspiel am Sonnabend, ab 18 Uhr, in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums wartet gleich ein regionales Derby. Zu Gast beim Tabellenzehnten ist der zwei Ränge besser platzierte HSC Frankfurt, der das Hinspiel mit 25:22 gewonnen hatte.