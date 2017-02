Fördermittel für Schloss gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) Die Sanierung des baufälligen Herrenhauses in Heinersdorf wird Millionen verschlingen. Darüber sind sich die Gemeinde Steinhöfel und die Ortsbeiratsmitglieder einig. Trotz aller Schwierigkeiten - Förderanträge wurden bereits abgelehnt - wollen die Abgeordneten am Konzept der Komplettsanierung festhalten und jetzt auf eine objektbezogene Förderung setzen. Kostenrahmen: 7,2 Millionen Euro, Eigenanteil der Gemeinde Steinhöfel 25 Prozent. "Wir haben die Mittel im Haushalt 2016/17 eingestellt, und die nötigen Genehmigungen sind da", informierte Bürgermeisterin Renate Wels bei der Ortsbeiratssitzung am Mittwochabend. Um die Rentabilität des Projektes zu sichern, sind hochwertige Wohnungen, eine Praxis für die ortsansässige Hausärztin, eine Demenz-WG und natürlich die für den Ortsteil so wichtigen Veranstaltungsräume geplant. "Wir sind jetzt auf der Suche nach Fördermöglichkeiten, verhandeln weiter mit dem Land Brandenburg und dem Bund" , berichtete Renate Wels. Die Baumaßnahme soll, wenn die Finanzierung steht, über fünf Jahre laufen.