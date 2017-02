Beim Lernen lauern Fettnäpchen

artikel-ansicht/dg/0/

"Bitte verschränken Sie Ihre Hände wie beim Beten. Genau so. Wer den linken Daumen oben hat, ist durchschnittlich intelligenter." Die Behauptung sei natürlich unwahr. "Ich wollte nur mal sehen, wie viele von Ihnen schnell noch den Daumen wechseln." Das Publikum im Friedländer Raum des Faschingsvereins bricht in Gelächter aus. Mit humoristischen Einlagen versteht es Benjamin Schmitt, das Thema "Lernen lernen" in seinem Referat so aufzulockern, dass die zwei Stunden wie im Fluge vergehen. Eingeladen wurde der studierte Lehrer, der seit sieben Jahren als Lerncoach arbeitet, von der Leiterin der Grundschule Friedland, Elke Lange und von der Elternsprecherin Kristin Schmidt. Benjamin Schmitt ist Mitbegründer des gemeinnützigen Vereins "LBV-Lernen" mit Sitz in Berlin. Mehrere Lerncoaches des Vereins bereisen die Bundesrepublik und unterrichten ehrenamtlich Eltern über Lernmethoden für ihre Kinder.

In Friedland waren der Einladung etwa 70 Elternteile gefolgt. Auch einige Lehrerinnen ließen es sich nicht nehmen, dem kurzweiligen Referat zu folgen. So erfuhren die Zuhörer, dass nach jeder Lektion mindestens 20 Minuten Pause einzulegen sei, damit das Erlernte überhaupt seinen Weg in das Gehirn des Kindes finden kann. Außerdem referierte Schmitt, dass sich laut einer neuen wissenschaftlichen Studie, an der er beteiligt ist, die Kinder in vier Lerntypen einteilen lassen: Der abstrakt-analytische Typ ist zielstrebig und motiviert sich nach Fehlern selbst, es besser zu machen. Der sicherheitsorientierte Lerner benötigt eine strikte Ordnung. Seine Stifte sind stets akkurat gespitzt, Arbeitsmaterialien geordnet, er lernt gerne auswendig, lässt sich aber durch leichte Abwandlungen der gewohnten Fragestellung leicht aus der Fassung bringen. Der emotionale Lerntyp benötigt für sein Lernen Geborgenheit. Er lernt häufig, um Lob von Lehrern oder Eltern zu ergattern. "Brauchst keine Angst vor der Mathearbeit zu haben!" ist eines der Fettnäpfchen, in das wohlmeinende Eltern bei diesem Lerntyp gerne hineintreten: "Wenn das Kind bis dahin keine Sorge vor der Klassenarbeit hatte, ab da hat es fürchterlich Angst!", gibt der Lerncoach zu bedenken. Der vierte Lerntyp, der Kreative, ist chaotisch und gesellig. Er lässt sich durch niemanden verunsichern, fängt aber oft erst in der letzten Minute an zu lernen. "Das gute daran ist, er braucht dann auch nur eine Minute." Statt voller Punktzahl reichen ihm 80 Prozent. Er weiß das und laviert sich kräftesparend durch das Schulleben.

So ging es Schlag auf Schlag weiter in Schmitts Vortrag. Am Ende gab es kräftigen Applaus. "Ich habe meine Kinder in den Lerntypen wiedererkannt", bekannte Elternsprecherin Kristin Schmidt nach dem Vortrag. "Ich neige als Elternteil auch zur Ungeduld. Heute habe ich gelernt, man muss an sich selbst arbeiten." Auch Lehrerin Marion Weiß zeigte sich von den Lerntypen beeindruckt: "Ich habe tatsächlich Kinder aus meiner Klasse vor mir gesehen." Für die Lehrerin war interessant zu sehen, wie mit den unterschiedlichen Lerntypen umzugehen ist, und welche Fehler man als Erwachsener machen kann. Schulleiterin Elke Lange ergänzte, auch in der bisherigen Lehrerausbildung gebe es ein Modell von Lerntypen. Dabei kämen allerdings andere Kategorien zur Anwendung, etwas der visuelle Lerner, der kognitive Lerner und so weiter. Ines Schulze aus Karras, Mutter von Johannes aus der sechsten Klasse, nahm die Regel mit der 20-Minuten-Pause mit nach Hause.