Straßenmeisterei lässt 50 Bäume fällen

"Wir fangen an der Krone an und arbeiten uns Stück für Stück nach unten vor", erläutert Frank Otter, Bediener des Tree-Trimmers. Mit der modernen hydraulischen Fällmaschine können die Männer Äste und Stämme sicher kappen und zwei Tonnen Gewicht wegheben, was besonders in unmittelbarer Nähe zu Straßen von Vorteil ist. "So entfallen lange Verkehrsbehinderungen", erläutert Thomas Kilian, der lediglich ein mobiles Baustellenschild zur Warnung aufstellt.

Im Auftrag der Straßenmeisterei Fürstenwalde sollen die Mitarbeiter der Firma Mainka insgesamt 50 Straßenbäume in der Gemeinde Steinhöfel und im Amt Odervorland fällen. Alle wurden im Vorfeld durch Experten der Unteren Naturschutzbehörde und Baumwart Frank Weidemann auf Standsicherheit, Pilzbefall, Krankheiten und Anfahrschäden begutachtet, die zur Fällung vorgesehenen wurden mit einem roten M gekennzeichnet.

Zwischen Heinersdorf und Steinhöfel mussten Anfang dieser Woche allein 21 stattliche Eichen entfernt werden. Nur die zahlreichen Stubben am Straßenrand zeugen noch von ihrer einstigen Existenz. "Es wird natürlich dafür Neuanpflanzungen geben", sagte Roman Wagner, Leiter der zuständigen Landesstraßenmeisterei.