Einblicke ins Leben von Flüchtlingen

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 15. März jährt sich der Beginn des Syrienkonfliktes zum sechsten Mal. Dies nimmt Elke Bumiller-Krause vom lokalen Unicef-Team Eisenhüttenstadt zum Anlass, von ihrer Reise zu syrischen Flüchtlingskindern in Jordanien zu berichten. Am 16. März, 18 Uhr, wird sie dazu in der Stadtbibliothek einen Vortrag halten.