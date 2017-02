Abfall-Lose mit Volumen in Millionenhöhe

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Kreis vergibt weitere Lose im Bereich der Abfallentsorgung. Ute Manzke vom Entsorgungsbetrieb (EMO) erläuterte am Mittwochabend im Kreisausschuss das Ergebnis der Ausschreibungen. In einem gesetzlich vorgegebenen Prozedere wurden die Leistungen ausgeschrieben, alle Angebote geprüft und bewertet. Die Ausschreibungen waren nötig, da Verträge auslaufen. Dabei geht es um viel Geld.

Das größte Los umfasst die Sammlung und Beförderung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen. Der Leistungszeitraum beginnt am 1. Januar 2018 und endet am 30. April 2024. Es hat ein Auftragvolumen von 14,1 Millionen Euro. Los 5 beinhaltet die Papierentsorgung und läuft vom 1. Oktober diesen Jahres bis zum 30. April 2024. Es hat ein Volumen von sieben Millionen Euro. Als drittes Los werden die Sammlung, der Transport und Entsorgung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen sowie die Reinhaltung der Containerstandplätze des Dualen Systems Deutschland (DSD) vergeben - vom 1. Oktober 2017 bis 30. April 2024. Das Auftragsvolumen liegt bei 1,2 Millionen Euro. Der Kreisausschuss stimmte allen drei Vorlagen zu. Der Kreistag erteilt am 22. Februar endgültig die Zuschläge.