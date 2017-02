artikel-ansicht/dg/0/

Neulietzegöricke (MOZ) Für das Oderbruch steht die Gefahr von Überschwemmungen seit Jahrhunderten. 2017 gibt es drei Jubiläen: 300 Jahre Deichverband, 70 Jahre Hochwasser 1947 und 20 Jahre Sommerhochwasser 1997. Noch erinnern sich Menschen an 1947. Heute erzählt Anneliese Langanke aus Biesenthal.

Erlebte das 47er Hochwasser in Neulietzegöricke: Anneliese Langanke, die heute in Biesenthal wohnt

Ich war zum Hochwasser 1947 zehn Jahre alt, geboren als Anneliese Matzkew in Neulietzegöricke. Jeder schrie damals: "Das Wasser kommt, raus hier." Vor lauter Angst und Sorge, was kommen mag, spannten meine Mutter und Schwester Erna den Ochsen Jumbo vor unseren kleinen Leiterwagen.

Mit dem kleinen Hab und Gut, was vom Krieg übrig war, wurde der Wagen beladen. Oben drauf Oma Anna sowie Jürgen und Wolfgang, die Söhne meiner Schwester Martha. Ab ging die Höllenfahrt in Richtung Bad Freienwalde, zur Familie Becker.

In Altranft an der alten Oderbrücke kamen uns Männer entgegen, die schrien: "Beeilt euch die Brücke reißt weg." Ich glaube das Ochsengespann wurde von allen rüber gezogen. Wir haben es geschafft. Ob dann noch Leute kamen, weiß ich nicht mehr. Die Brücke wurde von der starken Strömung weggerissen. Wir haben es zu Familie Becker geschafft, von der wir liebevoll aufgenommen wurden. Beckers hatten zwei Söhne: Jürgen und Dieter. Jumbo wurde am nächsten Tag von Erna und Jürgen Becker nach Altranft zur Familie Hilla Kilski gebracht bis alles vorbei war.

Der Damm wurde in Reitwein zerstört, das Wasser rauschte ins Land. Um die Städte Wriezen und Bad Freienwalde zu entlasten, wurde der Damm in Wriezen durchstochen, neben der Bahnstrecke Altreetz. Das ganze Oderbruch war ein riesiger See.

Unser Haus in Neulietzegöricke war bis zum Fensterbrett unter Wasser.

Das Wasser stand in Bad Freienwalde bis zur alten Post. Wir machten uns Zeichen im Wasser, in der Hoffnung es würde fallen.

Aus der Dachluke auf Beckers Boden konnten wir sehen, Wasser soweit das Auge reicht. Als das Wasser sank, konnten wir wieder heimwärts ziehen. Es war alles kaputt. Viel Holz und Unrat war angeschwemmt worden. An tiefer gelegenen Stellen stand noch lange Wasser, wo sich Frösche sammelten.

Große Freude war für uns, als unser Vater und sein Freund Hans Neumann aus dem Lager Sachsenhausen entlassen wurden, wo sie von 1945 bis 1947 unschuldig geschlagen und gequält wurden. Da war für uns das Hochwasser das kleinere Übel. Papa aß vor lauter Hunger die Kartoffel mit beiden Händen vom Teller. Für Vater konnte ich jeden Tag einen Liter Milch von Bauer Alfred Seeber holen. Dafür sage ich heute noch danke.

