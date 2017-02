30 Herren suchen Nachwuchs

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Nächste Woche Donnerstag, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Dann ist der Vereinsraum 2 im Bürgerhaus fest in der Hand von rund 30 Herren im Alter zwischen 50 und 80 Jahren. Wie immer werden sie unter Leitung von Johannes Lucchesi Volkslieder schmettern, sich aber auch an internationalem Liedgut - wie etwa die "Legende von Babylon" oder "Die Sonne erwacht in den Bergen" - üben.