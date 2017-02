Freie Plätze für freiwilligen sozialen Dienst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Evangelische Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin hat kurzfristig noch freie Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Einrichtungen in Frankfurt zu vergeben. So ist im Hanna-Keller-Haus, einer Wohnstätte für Erwachsene mit geistiger Behinderung, noch ein Platz zu haben. Weitere gibt es in den Altenhilfeeinrichtungen Theodor-Fliedner-Haus am Lutherstift sowie im Haus Hanna in Letschin.