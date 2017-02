Sushi-Restaurant wird heiß diskutiert

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Luong House 37 in der Wilhelmstraße, das seit dieser Woche asiatische Spezialitäten und Sushi anbietet, sorgt derzeit für heiße Diskussionen in der Stahlstadt. Während die meisten sich noch immer über das neue kulinarische Angebot freuen, das in Eisenhüttenstadt sonst nur in der Tiefkühltruhe von Supermärkten zu haben ist, sind andere offensichtlich ernüchtert.

Neues Angebot: Das asiatische Restaurant in der Wilhelmstraße wurde umgebaut und in dieser Woche unter einem neuen Namen eröffnet. © MOZ/Gerrit Freitag

In den sozialen Medien berichten Restaurantbesucher über ihre Erfahrungen. "Ich habe von einem Kumpel gehört, dass es sehr lecker sein soll", schreibt eine Dame. Ein anderer meint: "Katastrophe war es dort!" Man habe 20 Minuten am Tisch gesessen und sei vergessen worden. Auch andere erzählen von zu langen Wartezeiten, von Bestellungen, die nicht erfüllt werden konnten, weil das Sushi alle gewesen sein soll, oder davon, dass das Restaurant per Telefon nicht erreichbar war und dadurch der beworbene Lieferservice nicht funktionieren konnte. Nach MOZ-Informationen gab es vorübergehend eine technische Störung des Anschlusses, für die der Betreiber nichts kann. Eine weitere Frau schrieb, dass sie per Telefon etwas bestellt habe, aber noch immer auf die Lieferung warten würde.

Thi Qujnh Hong Le vom Luong House 37 bestätigt am Donnerstag, dass es vor allem am Eröffnungstag zu viele Kunden gegeben habe. Da sei man in der Küche nicht hinterhergekommen. "Das Telefon funktioniert aber jetzt", versicherte sie. Auch mit dem Lieferservice sei alles in Ordnung. Allerdings sollten Interessenten nur während der Öffnungszeiten anrufen, also dienstags bis freitags nicht vor 11 Uhr und am Wochenende nicht vor 12 Uhr. Nur dann sei gewährleistet, dass man eine Bestellung aufgeben könne.

Von den negativen Meinungen lassen sich etliche aber nicht beeinflussen. Sie schreiben, sie wollen sich selbst ein Bild machen vom Sushi-Restaurant.