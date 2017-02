Es riecht nach Diesel in Meseberg

artikel-ansicht/dg/0/

Meseberg (GZ) Mehr als fünf Monate sind vergangen, seit Dirk Schwarzbach bestohlen wurde. Vier Mal waren die Tanks seiner Landmaschinen im vergangenen Sommer angezapft, 1 000 Liter Diesel gestohlen worden. Als Schwarzbach vor einer Woche die Meldung von mutmaßlichen Dieseldieben in Dannenwalde las, griff er zum Telefonhörer. Das Alter, das Fabrikat des Autos - es passte alles. Schwarzbach hält den 38-Jährigen, der am 1. Februar in Dannenwalde geschnappt wurde, für denselben Mann, der auch ihn bestohlen hat. Das Telefonat mit der Polizei brachte den Meseberger Landwirt allerdings nicht weiter. Identifizierung ausgeschlossen war das abschließende Urteil in seinem Fall gewesen.