Wohnungsbau als Thema im Ortsbeirat

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Auf rund 30 Hektar Waldfläche sollen in Hangelsberg in den kommenden Jahren Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. So sieht es der Entwurf der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie der Gemeinde Grünheide vor. In politischen Gremien sorgt das immer wieder für Nachfragen und Kritik. Am Montagabend wird laut Tagesordnung im Ortsbeirat von Hangelsberg über den aktuellen Stand der Strategie informiert. Im Bauausschuss hatte Bürgermeister Arne Christiani mitgeteilt, dass die Verwaltung noch immer auf eine Stellungnahme des Landesamtes für Bauen und Verkehr warte.