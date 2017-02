Schwierige Rechnungen an der Buchhorster Straße

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Auf einer Länge von etwa 1310 Metern, von der Neu Zittauer bis zur Uferstraße, soll die Buchhorster Straße ab diesem Jahr ausgebaut werden. Weil an dieser Strecke Wald, Wohnbebauung, Wiesen und eine Brücke sich abwechseln und die Straße schon wegen der Verkehrsführung nicht in einem Ritt ausgebaut werden kann, wird die Sache kompliziert. Letzteres betrifft auch die Erhebung der Ausbau-Beiträge. Die Stadtverordneten haben nach langer Debatte am Dienstagabend einen von der Verwaltung ausgearbeiteten Vorschlag dazu gebilligt, wenn auch nur mit einer knappen 11:9-Mehrheit bei drei Enthaltungen.

Noch knapper, mit einem Stimmenpatt von 11:11, war zuvor ein Antrag von Lothar Kober (Linke) gescheitert, der einen Aufschub wollte. An beiden Abstimmungen beteiligte sich Peter Catholy von der SPD, der selbst in der Buchhorster Straße wohnt und Grundstückseigentümer ist. Er habe überlegt, ob er sich befangen erklären müsse, sagte Catholy am Donnerstag auf Nachfrage, mehrere Fraktionskollegen hätten ihm aber gesagt, dass er sich in diesem Fall nicht befangen erklären müsse.

Es soll nun vier Bauabschnitte und drei ganz anders eingeteilte Abschnitte für die Erhebung der Straßenbaubeiträge geben. Die Bildung dieser drei Abschnitte war das, was beschlossen wurde, außerdem noch eine Kostenspaltung für den ersten Abrechnungsabschnitt. Der reicht von der Uferstraße bis zur Brücke über den Bretterschen Graben. Dort geht es mit der Bauerei auch los, allerdings nur mit nördlichem Gehweg, einem Teil von Fahrbahn und Entwässerungsanlagen und der Straßenbeleuchtung. Südlicher Gehweg, der größere Teil der Fahrbahn und anderes sind im Bauprogramm als letzter, vierter Bauabschnitt, vorgesehen - von dem noch niemand weiß, wann er stattfindet. Das richtet sich unter anderem nach der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln. Wegen dieser Ungewissheit wollte die Verwaltung die Kostenspaltung. Sie bedeutet, dass die Grundstückseigentümer zweimal veranlagt werden, jeweils für das, was gebaut wurde. Hintergrund: Die Stadt muss innerhalb bestimmter Fristen abrechnen.

Die weiteren Abschnitte reichen von der Brücke bis zur Heinestraße und von dort bis zur Neu Zittauer Straße. Da wohnt niemand, die Grundstücke gehören der Stadt.

Viel einfacher, meinte Kober, wäre es, von den Bürgern Vorauszahlungen zu verlangen. Seiner Ansicht nach hatte der Verwaltungsvorschlag mehrere Mängel, deshalb drängte er auf Aufschub. Auch drei von vier CDU-Abgeordneten stimmten mit ihm und seiner Fraktion. Henryk Pilz enthielt sich.