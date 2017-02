Jojo-Effekt führt zum Millionen-Defizit

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) Im Entwurf des Haushaltsplanes der Oderstadt für dieses Jahr fehlen unterm Strich rund 1,3 Millionen Euro. Hauptgrund ist ein Jojo-Effekt: Weil die Stadt Ende 2015 eine hohe Gewerbesteuer-Nachzahlung erhielt, bekommt sie in diesem Jahr fast keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Statt mehr als einer Million Euro im Vorjahr fließen in diesem nur rund 82 000 Euro allgemeine Schlüsselzuweisungen; statt mehr als 100 000 Euro investiver Zuweisungen 2016 nun nur 6200 Euro, machte Kämmerin Bianca Stolpe am Mittwochabend in der gemeinsamen Beratung der Ortsbeiräte aus Mallnow, Wulkow und Schönfließ deutlich.

In dem von der Kommunalaufsicht geforderten Haushaltssicherungskonzept stehen vor allem die so genannten freiwilligen Aufgaben zur Disposition. "Die Stadtverordneten haben in allen Bereichen gekürzt - von den Zuschüssen an Vereine über die Jugend- und Seniorenarbeit, den Infopunkt, die Bibliothek und das Museum "Haus Lebuser Land" sowie die Zuschüsse für Heimatfeste bis zu den Aufwendungen zum Betrieb von Kulturhäusern und Spielplätzen", sagt Bianca Stolpe. Dennoch wird die von der Kommunalaufsicht gesetzte Zielmarke von 200 000 Euro verfehlt. Auf 221 000 Euro summieren sich die freiwilligen Leistungen, für die 2015 noch 289 000 Euro, im Vorjahr rund 240 000 Euro ausgegeben wurden.

Sparen will und müssen die Stadt und ihre Ortsteile auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel an der Straßenunterhaltung. Investitionen, wie in neue Technik für die Stadtarbeiter, werden verschoben. Die energetische Sanierung der Burgschule ist dank 100-prozentiger Förderung zum Glück nicht gefährdet.

Neben dem Sparkurs sind die Stadtverordneten verpflichtet, weitere Einnahmen zu erschließen. Und so stehen im Sicherungskonzept die Erhöhung der Elternbeiträge für die drei kommunalen Kitas um fünf Prozent ebenso wie die Erhöhung der Nutzungsentgelte für die Räume in städtischen Immobilien. In Vorbereitung ist eine neue Straßenreinigungssatzung, mit der Anliegerbeiträge für den kommunalen Winterdienst kommen sollen. Die Kommunalaufsicht hat auch die Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze auf den Landesdurchschnitt empfohlen. Aber beschlossen ist das nicht.