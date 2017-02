Er will die Menschen erreichen

artikel-ansicht/dg/0/

Da staunten die Lehrer nicht schlecht, als Teenager Marc-Anton, der beinahe sitzen geblieben wäre, von der Schule fliegen sollte, der mit seinen arabischen Freunden nachts um die Häuser zog und sich mit seiner Freundin gerade wieder vertragen hatte, seinen Berufswunsch verkündete: Katholischer Pfarrer wollte er werden. "Und ich bin es geworden, auch wenn damals viele Zweifel hatten. Doch es ist meine Berufung", sagt der in München Geborene.

Er stammt aus einer Großfamilie, hat 13 jüngere Geschwister. "Meine Eltern waren wilde 68er. Haben alles mitgemacht, was es damals an Sex, Drugs and Rock 'n' Roll gab, in einer Kommune gelebt und sich früh vom Glauben verabschiedet", erzählt er. Und doch zurückgefunden. In einer großen Sinnkrise, nachdem die wilde Zeit vorbei war. Da lebte Marc-Anton schon in Berlin. Und die Familie - die Eltern hatten beschlossen, aus Dankbarkeit jedes Kind anzunehmen, das Gott ihnen schenken wollte - wuchs und wuchs. Für den 38-Jährigen, in vielerlei Hinsicht eine wichtige, prägende Zeit für sein Leben heute. Mit Menschen zusammen zu sein, ihnen Hilfe anzubieten, ihnen beizustehen - das lernt man in der Lebensschule einer Großfamilie ebenso, wie auch, sich selbst zurückzunehmen. "Ich habe den Glauben als etwas sehr Authentisches in meiner Familie erlebt. Und es gab dann diese Momente in meiner Jugend, wo mir klar wurde, welche Tiefe und Ernsthaftigkeit das Leben hat", sagt der Pfarradministrator. Seinen Ruf, erzählt er, bekam er, als er ein bestimmtes Bibelwort hörte und ihm klar wurde, dass dies die Botschaft Gottes an ihn war. "Das war so, wie wenn man sich verliebt und weiß, die- oder derjenige ist der Mensch fürs Leben", vergleicht Marc-Anton Hell. Lächelt sogleich und kommt selbst auf das Thema Zölibat. "Das ist für mich eine Form der Hingabe. Weg von den eigenen Bedürfnissen. Ich verzichte auf eine eigene Familie, kann dadurch aber intensiv für andere da sein", sagt er. Seine berufliche Ausbildung führte ihn u. a. zu verschiedenen Gemeinden in Berlin, in die USA und nach Italien. Dort schrieb er auch seine Abschlussarbeit, sein Glaubensbekenntnis, das er einem Freund aus Schulzeiten widmete, der während einer Psychose einen Mord beging. Dem versucht er, heute noch regelmäßig als Freund und Seelsorger beizustehen. Eine Wette zwischen den beiden, die sie als Schüler abschlossen, wessen Weg wohl der Bessere sei - der als Priester, oder der Weg des Freundes, der Gott als Bedrohung seiner Freiheit ansah - hat sich auf unerbittliche Weise beantwortet.

Bevor Marc-Anton Hell nach Petershagen-Eggersdorf kam, hat er in St. Matthias am Nollendorfplatz gearbeitet. "Die Kirche war ein Zentrum, ein Treffpunkt. Da war immer Trubel", erinnert er sich. St. Hubertus ist da beschaulicher, ruhiger. Aber unvergleichlich schön. Denn das, was Marc-Anton Hell am liebsten macht, intensiv mit Menschen zusammen zu sein, das hat er auch hier täglich.

Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen gehören zu seinen Aufgaben, zudem die Heilige Messe an den Sonntagen, natürlich Verwaltungsarbeit. Aber eben auch intensive Gesprächskreise, wie etwa den Glaubenskurs für Erwachsene, die sich taufen lassen wollen, oder Konvertiten. Die gibt es alle 14 Tage am Freitag um 20 Uhr (auch heute) in St. Hubertus in der Elbestraße. Jedermann ist eingeladen, daran teilzunehmen, sagt Pfarradministrator Hell.