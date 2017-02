Auf Puck-Jagd in Polen

artikel-ansicht/dg/0/

Slubice (MOZ) In den spielfreien Wintermonaten treffen sich einige der Altherren-Kicker von Viktoria Seelow seit zwei Jahren in der Eishalle in Slubice. Mit Schläger, Helm und reichlich Protektoren ausgestattet, geht es dort beim Eishockey ordentlich zur Sache.

Eishockey-Club Preussen in der Eishalle in Slubice: Der harte Kern der Truppe spielt sonst zusammen Fußball bei den Altherren-Kickern von Viktoria Seelow. © Robert Iwanetz

Die Spieler in den rot-schwarzen Trikots haben keine Zeit zu verlieren. Um Punkt 19 Uhr rauscht die gesamte Preussen-Mannschaft am Mittwochabend über das Spielfeld in der Eishalle in Slubice. Eine kurze Aufwärmrunde, dann geht es los mit den Trainingsaufgaben: Diesmal sollen Überzahlsituationen geübt werden. Immer drei Angreifer gegen zwei Verteidiger. Alex Zmarzlewski, der sonst seit sechs Jahren beim OSC Berlin spielt, gibt die Kommandos durch: "Ihr müsst schneller umschalten", brüllt der Frankfurter über das Eis.

Zwei Mal die Woche trainieren die Hobby-Spieler vom Eishockey Club Preussen in der Slubicer Eishalle. Der harte Kern sind zwölf Spieler. Viele kommen aus dem Oderbruch, einige aus Frankfurt, manche sogar aus der Hauptstadt. Der Großteil kennt sich schon ewig vom Fußball. Sie spielen zusammen bei den Altherren-Kickern von Viktoria Seelow. In Slubice überbrücken sie seit zwei Jahren die spielfreien Wintermonate: "Wir sind total glücklich, dass es diese Halle gibt", sagt Bodo Giering, der mit seinen Kameraden früher immer auf zugefrorene Seen hoffen musste.

Das Preussen-Team spielt von November bis März auf dem künstlichen Eis in Polen. Die Bedingungen seien hervorragend: "Wir mieten uns die Halle exklusiv jeden Sonntag- und Mittwochabend. Oft kommen aber noch ein paar Polen dazu, dann bilden wir Mannschaften", erzählt der Sportlehrer. Die Absprachen mit dem Betreiber der Halle, der Slubicer Sport und Erholungszentrum GmbH, klappen reibungslos: "Für uns wird extra das Eis aufbereitet und wenn wir mal eine halbe Stunde länger spielen wollen, ist das auch kein Problem."

Letzte Woche konnte die Mannschaft sogar ein kleines Turnier gegen eine polnische und eine andere deutsche Mannschaft austragen. Ein weiteres Highlight war ein viertägiges Trainingslager in Tschechien bei Pilsen, mit kräftezehrenden Trainingsprogramm. "Da hat man erst mal gemerkt, was Fitness in diesem Sport bedeutet", erzählt Teammitglied Mirko Buggisch.

Aber auch beim Training am Mittwochabend ging es ordentlich zur Sache - Body-Checks inklusive. Größere Verletzungen kamen bislang aber noch nicht vor. "Das liegt natürlich auch daran, dass wir alle Schutzausrüstung tragen", sagt Bodo Giering. Für seinen Helm, Schläger und diverse Protektoren hat er über 400 Euro ausgegeben. Mit den selbstentworfenen Trikots, auf denen ein großer Adler prangt, sieht die Hobby-Truppe nun in voller Montur beinahe wie ein professionelles Team aus. Was allerdings noch fehlt, ist ein zweiter Tormann. Bislang steht in einem der beiden Kästen immer nur eine Holz-Attrappe.