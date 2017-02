Neu aufgetischt

artikel-ansicht/dg/0/

Mehrere Angebote, darunter auch regionale Lieferanten, für die 2 5000 Essensportionen, die täglich in Oranienburger Kitas und Grundschulen ausgereicht werden, liegen vor. "Die Zahl der Angebote ist größer als beim letzten Mal. Ich bin sehr froh darüber", sagt Schulamtsleiterin Anke Michelczak. Für die 25 Bildungseinrichtungen seien 17 Lose ausgeschrieben worden. Bevor im Mai die Zuschläge erteilt werden, wählen Essenskommissionen in den Schulen und Kitas den richtigen Anbieter aus. Neben objektiven Kriterien werden auch Gerichte probiert. In den Schulen sind deshalb Schüler in den Kommissionen vertreten. Sie seien oftmals zufriedener mit der Essensqualität als die Eltern, sagt Anke Michelczak.

Für die Zeit ab Sommer 2020 kocht die Stadt dann möglicherweise in eigenen Küchen für Schul- und Kitakinder. Nach dem Prüfauftrag der Stadtverordneten werden derzeit mehrere Standorte untersucht, an denen Küchen eingerichtet werden könnten. "Eine Mischung aus kleineren Küchen scheint der beste Weg zu sein", sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) im Bildungsausschuss.

Die zunächst von ihm favorisierte Einrichtung einer zentralen Küche in der ehemaligen Kasernenküche in Lehnitz sei aus finanziellen Gründen nicht machbar. Außerdem liege das Gebäude auf Hohen Neuendorfer Gemarkung. Ein Gutachten, das später allerdings heftig von Stadtverordneten kritisiert worden war, hatte notwendige Investitionskosten für Lehnitz von mehr als einer Million Euro und jährliche Betriebskosten von 700 000 Euro ermittelt.

Geprüft wird die Einrichtung von Schulküchen, die jeweils mehrere Einrichtungen versorgen sollen, jetzt in Sachsenhausen. Die Kita "Kleine Strolche" soll auf 125 Plätze erweitert werden. Eine Machbarkeitsstudie dazu, in der auch die Einrichtung der Küche untersucht wird, soll bis Mitte April vorliegen. Auch in der Machbarkeitsstudie für die Erweiterung der Grundschule Lehnitz wird der Bau einer Küche geprüft. Das Ergebnis soll bis Monatsende vorliegen. Geprüft wird eine Küche auch für den künftigen Kita-Standort in der Speyerer Straße.

Bereits ausgeschlossen wird von der Verwaltung der Bau einer Küche in der Schmachtenhagener Kita "Bäkestrolche". Deren Erweiterung auf 125 Plätze soll bis Sommer 2019 abgeschlossen sein. Die Entwurfsplanung liege bis Ende März vor, sagte die Amtsleiterin für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Heidrun Gassan. Eine Umplanung würde zu erheblichen Zeitverzögerungen führen, der geplante Fertigstellungstermin sei dann nicht mehr zu halten. Auch die zugesagten Fördermittel seien bei einem späteren Baustart gefährdet, sagte Gassan.

Die Küchenplanung sei auch auf die Initiative des Stadtverordneten und Bürgermeisterkandidaten Heiner Klemp (Bündnis 90/Grüne) zurückzuführen, sagte Kerstin Kausche (CDU). Klemp hatte sich dafür eingesetzt, dass die AG Essensversorgung nach langer Pause wieder tagt. Druck auf die Stadtverordneten machte auch die Online-Petition der Oranienburgerin Franziska Nickel, die am Donnerstag nach 90 Tagen beendet wurde. 988 Unterstützer, darunter 781 Oranienburger, hatten unterzeichnet.

"Ich möchte, dass die Einrichtungen wie Kita und Schulen durch eine eigene Schulküche der Stadt Oranienburg beliefert werden. Das Essen durch die meisten Caterer ist in der Menüzusammenstellung teilweise nicht kindgerecht oder teilweise in meinen Augen nur eingerührt. Geschmacklich oft überwürzt oder einfach nur wässrig", schrieb Franziska Nickel in der Begründung zu ihrer Petition, die auch von Heiner Klemp und Kerstin Kausche unterschrieben wurde.

"Um die gesunde Ernährung unserer Kinder zu fördern", begründete Sandra Büch aus Liebenwalde ihre Unterstützung der Petition: "So kann gewährleistet werden, dass die Kost frisch gekocht angeboten wird und eine entsprechende Temperatur aufweist." In der Vergangenheit hatten Eltern immer wieder die Qualität des Schulessens beklagt.

Der bundesweite Skandal um verdorbene Erdbeeren im Schul-essen hatte auch in Oranienburg eine Debatte ausgelöst. Schon vor drei Jahren besuchten die Oranienburger Stadtverordneten deshalb die Kremmener Stadtschulküche, wo täglich 800 Portionen Essen gekocht werden. Trotz des Lobs für Kremmen gab es keine Entscheidung für Oranienburg. So kam es zur erneuten Ausschreibung der Essensversorgung für die kommenden drei Jahren.