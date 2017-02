Umstrittene Sonntagsöffnung

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung hat erneut darauf hingewiesen, dass die Gewährung von verkaufsoffenen Sonntagen in der Stadt an strikte Bedingungen geknüpft ist. Frank Behr, Mitglied der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg/Grüne/Piraten hatte im Petitionsausschuss eine Anfrage gestellt, wieweit schon Aussagen zu verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr getroffen werden können. Im vergangenen Jahr hatte es Kritik von Händlern aus dem City Center gegeben, weil Vorschläge für verkaufsoffenen Sonntage nicht gewährt wurden.

Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Ordnungsverwaltung und Bürgerservice, sagte, dass bisher die Initiative von der Stadtverwaltung ausgegangen sei. "Wir haben das Center und die Handelseinrichtungen der Stadt angeschrieben und gebeten, uns mitzuteilen, welche Öffnungszeiten sie sehen." Oft genug habe es keine Zuarbeit gegeben. Mehrfach habe deshalb die Verwaltung nachgefragt. Gab es Antworten, waren die mitunter zu unspezifisch.

Martina Harz verwies darauf, dass es Mindestanforderungen gebe, um verkaufsoffenen Sonntage zu genehmigen. Der Landkreis verfolge da eine strikte Linie. Demnach müsse bei einer Sonntagsöffnung von Geschäften eine Traditions-Veranstaltung, zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt, im Vordergrund stehen. "Es muss ein spezifischer Anlass sein", so Martina Harz. Es gehe nicht vorrangig darum, dass die Besucher sonntags einkaufen können, sondern dass sie diese Veranstaltung besuchen. Als Beispiel nannte Martina Harz den Weihnachtsmarkt in Fürstenberg, der in diesem Jahr am 17. Dezember stattfindet, sowie das Stadtfest. Anmeldungen des City Centers, das etwa in diesem Jahr am 23. April ein Frühlingsfest plant, ist zu unspezifisch.

Die Fachbereichsleiterin kündigte an, dass es in diesem Jahr eine Änderung geben wird. So konnten bisher beim Weihnachtsmarkt in Fürstenberg nur Geschäfte in Fürstenberg öffnen. "Für den 17. Dezember werden wir aus dem besonderen Anlass des Weihnachtsmarktes eine Ladenöffnung für das gesamte Stadtgebiet vorgeschlagen", so Martina Harz. Einer entsprechenden Verordnung müssen die Stadtverordneten noch zustimmen.