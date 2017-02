Einstimmigkeit zur Eisbahn 2017

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auch in diesem Jahr wird es zur Weihnachtszeit eine Eisbahn in Beeskow geben. Nach dem mehrheitlichen Votum im Kultur- und Sozialausschuss (hier gab es eine Gegenstimme von der CDU) haben sich nun auch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses einstimmig dafür ausgesprochen, die Attraktion den Beeskowern und ihren Gästen auch 2017 anzubieten - obwohl wieder mit einem Defizit von rund 18 000 gerechnet wird. Die Summe wird im Haushalt eingeplant.

Im vergangenen Jahr war die Kunsteisbahn für vier Wochen auf dem Marktplatz installiert worden. Den Gesamtkosten von 25 295 Euro standen Einnahmen durch Eintrittsgelder von 6992 Euro gegenüber.

Eberhard Birnack (CDU) gab zu bedenken, dass die Zuschüsse sehr hoch seien und das reine Eislaufen weniger Zuspruch hatte als das Eisstockschießen. Karin Niederstraßer (Die Linke) warf ein, dass sich einige statt der Kunsteisbahn eine richtige Eisbahn gewünscht hätten. Die wäre aber teurer. Hartmut Rudolph (Bauernverband) brachte den Gedanken ins Spiel, als Stadt eine Eisbahn zu kaufen, dann könnte man den Zeitraum der Nutzung erweitern.

Stadtkämmerer Steffen Schulze versicherte, verschiedene Varianten prüfen. Gegen die Anschaffung einer eigenen Eisbahn sprächen jedoch die Kosten. "Der Druck wird sehr hoch sein, die Anschaffung am Leben zu erhalten." Sein Vorschlag: erst einmal bei der Kunsteisbahn bleiben, aber einige Nachteile, die beim letzten Mal sichtbar wurden, ausbessern. So ist zum Beispiel von einer Zeltüberdachung die Rede. Nachdrücklich sprach sich auch Bastion Gierke (Bürgerforum) für eine Eisbahn aus. "Hier geht es um ein Gefühl. Wir müssen uns eine Eisbahn leisten, unabhängig davon, wie viele Menschen sie nutzen", sagte er. Und man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, dass mehr Leute kommen, wenn sie sich an dieses Angebot gewöhnt hätten.

Siegfried Busse (Bürgerforum) und Sieghard Scholz (SPD) brachten in diesem Zusammenhang ihren Dank an die Sportler von Preußen 90 zum Ausdruck, die maßgeblich zur Belebung der Eisbahn durch die Wettbewerbe im Eisstockschießen beigetragen hätten. "Ohne Ehrenamt läuft nichts", so Scholz.

Für Rosemarie Jurisch (SPD) gibt es zur Eisbahn 2017 keine Alternative. Denn wenn der Weihnachtsmarkt weiter auf dem Kirchplatz stattfindet, so wie von allen gewünscht, bliebe der Marktplatz leer.