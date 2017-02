Umfrage zum Ausbau von Sandwegen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Gemeinde Schöneiche hat in einigen Wohngebieten, die an Sandstraßen liegen, Umfragen zum Ausbau der Wege verteilt - zum Beispiel in der Münchener Straße. Bis zum 17. Februar können die Anwohner ihr anonym mitteilen, wie sie den Zustand ihrer Straße beurteilen, was sie am meisten an ihrer Straße stört, ob sie einen Ausbau befürworten und wenn ja, wie schnell dieser erfolgen soll.