Einbruchsserie gestoppt

Ohnehin hat die Polizei derzeit genug zu tun. Von den seit November in der Innenstadt gezählten 30 Einbrüchen - vorrangig in Parterrewohnungen - wurde noch keiner aufgeklärt. Allerdings habe es einige wertvolle Hinweise gegeben. "Und seit in der Presse darüber geschrieben wurde, gab es keinen solchen Einbruch mehr", berichtete Boye.

Der Revierleiter konnte die Mieter auch insofern beruhigen, als dass an Klingelschildern bemerkte Zeichen keine Gaunerzinken seien. Recherchen ergaben, dass damit Postboten markieren, wo sie Pakete loswerden.

Aufmerksame Nachbarn seien ein Teil des Schutzes vor Einbrechern, merkte Boye an. Und er ermunterte die Mieter, bei verdächtigen Beobachtungen die 110 anzurufen: "Sie gehen uns damit nicht auf die Nerven." Hätten das die Nachbarn beherzigt, die nach einem Einbruch bei der Zeugenbefragung sagten: "Wir haben einen Knall gehört", dann hätte die Polizei möglicherweise die Täter verfolgen können.

Wenn jemand weiß, wie man sich vor Einbrechern schützt, ist das Cordula Bließ. Die für Prävention zuständige Kommissarin hatte Tipps gleich dutzendweise parat. Manchmal sind es bereits kleine Gewohnheiten, die den Einbrechern ihr Handwerk erleichtern. "Ein angekipptes ist auch ein offenes Fenster", gab Bließ zu bedenken und rät dazu, nur dann zu lüften, wenn man sich im selben Zimmer aufhält. Abschließbare Fenstergriffe, Teleskopstangen an Türen und Fenstern und Rollläden - "Aber nicht aus Kunststoff, das ist keine Einbruchssicherung!" - können abschreckend wirken. "Die meisten Eingangstüren sind bessere Zimmertüren." Daher sei es umso wichtiger, diese mehrfach und auf beiden Seiten zu sichern. Je schwerer es den Tätern gemacht wird, umso eher lassen diese von ihrem Vorhaben ab, meint Bließ und fügte hinzu: "Täter wollen keinen Stress und sind es nicht gewohnt, hart zu arbeiten." Dafür würden diese unbedacht geschriebene Nachrichten an der Tür wie "Bin um 14 Uhr zurück" mit Interesse lesen.

Wer seine Wohnung perfekt sichern will, muss tief in die Tasche greifen. Eine Förderung von zehn Prozent, so Bließ, gebe es erst für Investitionen ab 2 000 Euro. Viele WGH-Mieter sehen dabei die Genossenschaft in der Pflicht. "Die WGH muss praktisch etwas tun!", forderte ein Genossenschaftsmitglied unter Beifall. "Bei 1 200 Parterrewohnungen ist das eine finanzielle Frage. Im Moment ist die Lage so, dass das jeder selbst bezahlen muss", wehrte WGH-Justiziarin Katrin Hüge solche Forderungen ab. Würde die WGH sich hier engagieren, stiegen die Mieten. "Sie legen doch alles auf die Miete um, warum nicht auch, wenn es um Sicherheit geht", konterte ein Mieter.

Die präventiven Maßnahmen will die WGH hingegen fortsetzen. So ist vom 6. bis 10. März eine Beratungswoche geplant. In der Geschäftsstelle, Parkstraße 60, steht dann von 10 bis 14 Uhr ein in Prävention geschulter Mitarbeiter der Polizei für Fragen und Tipps zur Verfügung.