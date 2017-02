artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Regionale und saisonale Ernährung liegt voll im Trend. Diese Attribute treffen auch auf den "Schlaubetal-Teller" zu. Bei dessen 16. Auflage bieten in diesem Jahr 19 Gasthäuser aus dem Naturpark und der Umgebung ein Gericht mit regionalen Zutaten zu einem fairen Preis an.

Ein gebratenes Schweinerückensteak, angerichtet im "Schwarzen Abt" der Neuzeller Klosterbrauerei, mariniert mit Zwiebeln und Bratkartoffeln. Dieses Gericht, serviert mit einem Neuzeller Schwarzbier oder einer Himbeer-Kirsch-Limo, gibt es ab sofort im Historischen Landhaus Hotel Prinz Albrecht als diesjährigen "Schlaubetal-Teller". Damit ist das Gasthaus im Herzen von Neuzelle eines von insgesamt 19. Restaurants, die sich an der gemeinsamen Aktion des Naturparks Schlaubetal und acht umliegender Tourismusinformationen beteiligen.

"Die teilnehmenden Gasthäuser beschränken sich bei weitem nicht mehr nur auf das Schlaubetal. Es sind unter anderem auch Restaurants aus Beeskow, Friedland, Groß Lindow und Kerkwitz dabei", berichtet Ralf Hartwig von der Naturparkverwaltung. "Mit der Gemeinschaftsaktion wollen wir versuchen, Besuchern des Schlaubetals Entdeckungen in der Natur mit kulinarischen Aha-Erlebnissen zu verbinden. Von dieser attraktiven Kombination profitieren Tourismus und Produzenten der Region gleichermaßen. Gleichzeitig möchten wir mit dem Projekt erreichen, dass sich die Gastwirte noch stärker untereinander sowie mit den Tourismuseinrichtungen vernetzen."

Jedes der 19 beteiligten Gasthäuser und Restaurants bietet seinen speziell kreierten "Schlaubetal-Teller" an: Ein Gericht inklusive Getränk gibt es für zwölf bis maximal 15 Euro. "Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das Gericht aus frischen, regionalen Produkten hergestellt wird, die von Lieferanten aus der Gegend stammen. Denn regionales liegt im Trend, das haben wir auch an unserem Stand auf der Grünen Woche gemerkt. Die Leute wollen regionale und frische Lebensmittel essen. Außerdem wird beim Schlaubetal-Teller der natürliche Wechsel der Jahreszeiten miteinbezogen. So stehen zum Beispiel nicht Erbsen als Beilage auf der Karte, sondern es wird ein saisonal angebotenes Gemüse gereicht", erklärt Hartwig das Konzept.

Mit dabei ist in diesem Jahr zum dritten Mal das Restaurant Seeblick in Müllrose. "Der Schlaubetal-Teller ist ein schöner Anreiz für Touristen, regionale Produkte vor Ort auszuprobieren. Viele Gäste fragen explizit nach Zutaten aus der Region. Unser Teller ist wieder ein Wildgulasch - das Fleisch beziehen wir dabei aus Lieberose und die Kartoffeln kommen aus Dammendorf", berichtet Restaurant-Inhaberin Yvonne Hotzan.

Eine Übersicht über die 19 beteiligten Gasthäuser bietet ein Faltblatt. In einer Auflage von 10 000 Exemplaren liegt es in Gasthäusern und Tourismuseinrichtungen der Region aus. In dem kleinen Heft befindet sich unter anderem eine Übersicht der regionalen Lieferanten, was die kurzen Wege der verwendeten Hauptzutaten dokumentiert. Und für die Bewegung nach dem Essen oder als Anregung zum Testen weiterer "Schlaubetal-Teller" gibt es Tipps für Touren und touristische Ziele in der Umgebung der jeweiligen Gaststätte.