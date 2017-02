Schröder erfreut über Entwicklung

artikel-ansicht/dg/0/

"Unter Sebastian Jankowski und seinem Stab wird sehr gut gearbeitet", so Schröder, der kein Freund von großen Wechselarien in Sachen Zu- und Abgängen in der Winterzeit ist. "Denn es geht hier darum, mit unseren allemal vorhandenen Spielern so gut zu arbeiten, dass wir diese weiterentwickeln", teilte Schröder mit. Dieser Prozess laufe momentan sehr gut, so Seelows Teamchef weiter. "Die Spieler machen zum Teil enorme Fortschritte", erläuterte Schröder.

Zum Spiel: Bereits in der fünften Minute traf Kapitän Rick Drews nach Zuspiel von Mariusz Wolbaum zum 0:1. In der Folgezeit entwickelte sich ein flotte Partie mit Möglichkeiten für beide Teams, die jedoch bis zur Pause nichts Zählbares mehr einbrachten.

Der zweite Abschnitt stand dann ganz im Zeichen der Vitorianer. Vor allem Winterzugang Mateusz Halambiec setzte Akzente. Zunächst traf der Angreifer im zweiten Versuch zum 0:2 (65.), nachdem zuvor Nabiel Nasser und Rick Drews weitere Seelower Gelegenheiten ungenutzt ließen. Dann war es erneut Halambiec, der nach Flanke von Dawid Jankowski per Kopf zum 0:3 einlochte. In der Schlussphase erhöhte Drews auf 0:4, ehe abermals Halambiec mit seinem dritten Treffer den 0:5-Endstand herstellte.

Schon heute gehen die Seelower Kicker erneut auf Reisen. Die Jankowski-Elf trifft in Köpenick auf die Reserve von Zweitligist 1. FC Union Berlin. Gespielt wird um 19.30 Uhr auf dem Platz im Bruno-Bürgel-Weg 63.