Optimistisch ins Heimspiel

Die Gelegenheit dazu haben die Schützlinge von Übungsleiterin Melanie Baier am Sonnabend vor heimischer Kulisse gegen den Tabellendritten und Favoriten HC Spreewald. "Wir wollen an die guten Heimspielergebnisse anknüpfen, auch wenn wir derzeit schon ein wenig vom Verletzungspech verfolgt werden", zeigt sich Melanie Baier nicht nur kämpferisch. Vielmehr überwiegt der ehrgeizigen Jahn-Trainerin der Optimismus. Sie setzte dabei auch auf die stimmgewaltige Unterstützung der Mannschaft von den Rängen. Es ist allemal für meine Schützlinge motivierend vor dem besten Liga-Publikum, das als achter Mann geschlossen hinter der Mannschaft steht, zu spielen", baut Baier auf die Jahn-Fans vor dem nunmehr zweiten Duell gegen den Spreewald-Handballer am Sonnabend um 18 Uhr. Das Hinspiel, übrigens die Premieren-Auswärtspartie der Jahn-Akteure in der Brandenburgliga, endete mit einem 38:29-Heimerfolg der HC-Mannschaft.

Um nicht wieder als Punktelieferant für den Titelanwärter herzuhalten, muss sich das Jahn-Ensemble vornehmlich in der Defensive steigern. 35 Gegentreffer beim PHC Wittenberge im ersten Spiel des neuen Jahres konnte die Offensivabteilung mit 29 erzielten Toren nicht kompensieren. Beim Oranienburger HC II kam es in der ersten Begegnung der Rückrunde dann gleich knüppeldick. Gleich 41 Tore bekamen die Kurstädter eingeschenkt und dementsprechend setzte es die zweite und zudem recht deutliche Niederlage im neuen Jahr.

"Wir wollen und müssen unsere Abwehrreihe stabilisieren", fordert auch Mannschaftsleiter Thomas Mathias, denn ansonsten dürfte es mit einem Heimerfolg schwierig werden. Zuletzt demonstrierten die Lausitzer mit Siegen über Wildau und Ahrensdorf/Schenkenhorst ihre Klasse und Ambitionen in Sachen Meisterschaft. Ergo werden die Gäste mit breiter Brust in der Kurstadthalle auftreten.

Dennoch schlägt Teamchef Mathias durchaus forsche Töne an. "Wir haben eine nicht von der Hand zu weisende Heimstärke. Auch wenn die Spreewaldtruppe stark ist, bin ich durchaus guter Dinge, dass wir gewinnen werden." Und obwohl die Kurstädter angesichts der jüngsten Niederlagen ihren Blick im Gesamtklassement nach unten richten müssen, weist Mathias Abstiegsangst von sich: "Es war und ist uns doch als Liga-Neuling klar, dass wir nicht im oberen Drittel anzusiedeln sind. Aber die Mannschaft besitzt allemal genügend Potenzial, um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln."

Personell gibt für das Sonnabendspiel Entwarnung. Das Lazarett mit verletzten sowie angeschlagen Akteuren lichtet sich langsam und stetig. Bis auf die beiden Langzeitausfälle Max Mathias und Raik Höhne kann Trainerin Melanie Baier aus dem Vollen schöpfen. Dementsprechend hat die Jahn-Trainerin erstmals die Qual der Wahl in Sachen Aufstellung.

Bereits um 15.30 Uhr treffen die Akteure der zweiten Bad Freienwalder Vertretung im Landesligaspiel auf den Tabellenvierten SV Eichstädt. Im Hinspiel zogen die Kurstädter mit 21:27 den Kürzeren, diesmal wollen sie mehr Widerstand leisten.