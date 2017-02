Reise nach Paris hat sich gelohnt

artikel-ansicht/dg/0/

Und Jagnow ist sehr stolz auf das Erreichte. Kerstin Glumbick wurde über die 500 Meter Vierte. Birgit Jagnow konnte bei den Leichtgewichten über die 500 Meter Dritte werden. Auch Kerstin Nowak holte sich einen dritten Platz. Sie startete über 2000 Meter. Es gab aber auch zwei Siege zu feiern. Petra Polzin siegte jeweils über die 500 sowie über 2000 Meter. Einen ebenso starken Auftritt hatte auch Gisela Jagnow. Sie gewann ebenfalls über die 500 und 2000 Meter. Trotz dieser Erfolge war sie aber nicht ganz glücklich mit dem Verlauf der Meisterschaft. "Sie wollte unbedingt einen neuen Weltrekord aufstellen. Das ist so bei den Ergoruderern. Sie legen gar nicht so großen Wert auf Platzierungen und den damit verbundenen Medaillen oder Urkunden, im Vordergrund steht für sie die Zeit", berichtete Torsten Jagnow, der die Trophäen aus Paris in der Vereinsvitrine ausgestellt hat. "Dazu kommt sicherlich auch, dass es gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, einen Weltrekord auch offiziell zu verbessern." Jagnow sagt, dass die Neuenhagenerin die Zeit draufhat. "Die Bedingungen in Paris waren an diesem Tag einfach nicht optimal. Der erste Eindruck vom Pariser Stade Charléty war sehr gut, doch die Sportler selbst hatten es nicht leicht. Gisela Jagnow fehlten am Ende knapp zwei Sekunden.

Die Neuenhagener Erfolgsliste vervollständigen Hildegard Schmiedl mit zweiten Plätzen über die 500 und 2000 Meter, Rainer Bode, der Zweiter über 2000 Meter wurde, und Peter Polzin, der bei starker Konkurrenz Fünfter wurde.

In den nächsten Wochen kehrt ein wenig Ruhe im Team ein. "Wenn man so will, war das schon unser Jahreshöhepunkt", sagt Jagnow. Landesmeisterschaften in Schwedt sowie die eigenen Vereinsmeisterschaften werden folgen und ganz sicher geht es da erneut um Bestzeiten.