Handball-Hochzeit am Sonnabend

Eine gute Nachricht kann Dietmar Schmidt, Trainer des Drittligisten FHC (10.), vor der Begegnung mit der HSG Blomberg-Lippe II überbringen: "Nach ihrem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause hatten Michèlle Dürrwald und Maria Heinke keine medizinischen Probleme. Sie werden am Sonnabend sicher in beiden Halbzeiten phasenweise eingesetzt, können jedoch noch keine spieltragenden Säulen darstellen". Ähnliches gilt für Chantal Bartholomé. Schmidt stehen alle Spielerinnen wie am Sonnabend zuvor gegen die SG Kirchhof (20:28) zur Verfügung. Erneut steht die Mannschaft vor einem schweren Spiel.

Die Gäste aus der Nähe von Detmold (Nordrhein-Westfalen) blicken als Tabellenvierte auf zuletzt zwei Siege gegen den Berliner TSC (9.) und HaSpo Bayreuth (11.) sowie eine Niederlage beim Spitzenreiter Füchse Berlin. Ihnen steht ein großer Kader zur Verfügung mit spielstarken A-Jugendlichen. Das bewiesen diese auch in ihren Einsätzen in der Jugend-Bundesliga, in der sie in ihrer Gruppe vor dem FHC und dem TuS Esingen führen.

Aus Sicht von Schmidt zeichnet die Reserve des Bundesligisten "eine variable 6-0-Abwehr aus. Sie überzeugt mit guten Gegenstößen in der ersten und zweiten Welle. Für uns kommt es darauf an, wenige Fehler zu machen, um ihr Konterspiel zu unterbinden und ihre sehr starken Rückraumwerferinnen in den Griff zu bekommen." Und der Trainer betont: "Wir brauchen die Unterstützung des Publikums". Angepfiffen wird das Spiel am Sonnabend um 16 Uhr in der Brandenburghalle.Wenn am selben Tag, aber zwei Stunden später, der Anpfiff in der Halle der Sabinusstraße ertönt, ist Derbyzeit in der Verbandsliga Süd. Dann treffen die Frauen des HSC 2000 Frankfurt auf die der HSG Schlaubetal-Odervorland. Beide Mannschaften kennen sich aus dem Effeff, denn sie sind nicht nur seit vielen Jahren Kontrahenten, sondern haben Spielerinnen in ihren Reihen, die bereits die Farben des anderen trugen, darunter Anne Lubetzki, Julia Kupper, Lisa-Marie Busse und Nadine Wegener (alle jetzt HSC) sowie Maria Bunk (jetzt HSG). Die Schlaubetalerinnen sind aktuell Achter mit 8:14 Punkten, wobei ihnen zu Beginn der Saison vier Punkte aberkannt wurden, wodurch sie einige Plätze in der Tabelle einbüßt haben. Die HSC-Frauen sind hingegen Erster mit 20:0-Punkten - sie wiederum profitierten von zwei zugesprochenen Punkten - und wollen ihre makellose Serie im Derby fortsetzen. So äußerte sich Trainer Heiko Hillebrand: "Wir schauen ganz auf uns und wollen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, viel Einsatz und der nötigen kämpferische Einstellung diese zwei Punkte hier halten. Wir haben uns nicht speziell auf die Partie vorbereitet und wollen diese schwere Hürde dennoch souverän meistern, wenngleich der Puls vor dem Spiel sicher etwas höher sein wird als bei den anderen Spielen."

Dazu hoffen die Frauen des HSC 2000 Frankfurt auf die Unterstützung ihres treuen Publikums. Hillebrand weiter: "Wir wünschen uns eine volle Halle und wollen mit unseren Fans im Rücken unbedingt den Sieg einfahren, um weiter vom ganz großen Wurf träumen zu können."

Ein Heimspiel steht auch der deutsch-polnischen Mannschaft des BSV Iskra Frankfurt (10.) bevor, die auf den Viertplatzierten Chemie Guben treffen. Die Gastgeberinnen haben erst zwei ihrer bisher zehn Spiele gewonnen und brauchen jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern. Anpfiff ist Sonnabend um 17 Uhr in der Halle an der Konrad-Wachsmann-Straße.

Die Handball-Männer des HSC 2000 spielen am selben Tag zur selben Zeit wie ihr Frauenteam und treffen in Beeskow auf Rot-Weiß Friedland. In dem Regionalderby stehen sich der Tabellenachte und -zehnte gegenüber. Gastgeber Rot-Weiß Friedland will alles daransetzen, seinen dritten Saisonsieg einzufahren. Allerdings möchte der HSC endlich seine ersten Auswärtspunkte entführen, nachdem ihm dies in bisher fünf Auswärtsspielen nicht gelungen ist. Die Voraussetzungen für ein spannendes Aufeinandertreffen sind also gegeben.