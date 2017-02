Brennholz von Eiche und Buche ist rar

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Einige Paletten Birkenscheite, einige Netze mit Kiefernhölzern - vielmehr Brennholz ist derzeit auf dem Gelände des Forst- und Gartengeräteservice in Fürstenwalde nicht vorhanden. "Das Lager ist fast leer", sagt Betriebsleiter Edwin Schälicke. 50 Raummeter Brennholz wurden dort in den vergangenen Monaten verkauft. Die Nachfrage, insbesondere nach Laubhölzern, steige von Jahr zu Jahr. "Sie enthalten kein Harz, spritzen dadurch nicht und brennen schön.Schon im Sommer", so Schälicke weiter, "melden sich die ersten Abnehmer." Richtig los geht das Geschäft mit dem Brennholz im Oktober. Dann verkaufen Schälicke und seine Mitarbeiter bis in den Dezember hinein Raummeter um Raummeter Brennholz für Kaminöfen und Feuerschalen.